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Швейцария решила не повышать стоимость визового сбора для россиян

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Фото: Depositphotos
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Швейцария не станет повышать стоимость визового сбора за шенгенские визы для жителей России после 2 февраля 2020 года. Об этом 23 августа порталу «Интерфакс-Туризм» рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на московский офис Switzerland Tourism.

«Россия и Швейцария в 2009 году также подписали соглашение о взаимном упрощении выдачи виз, в котором зафиксирован визовый сбор для граждан РФ в размере €35. Ни одна из сторон не высказала заинтересованности в его увеличении», — сообщила Тюрина и уточнила, что двустороннее соглашение в силе, а стоимость останется прежней.

Российские туроператоры добавили, что в текущем году спрос в отношении Швейцарии у туристов из России «точно не хуже прошлогоднего» — проблем с визами не было никогда, а экскурсионные поездки и индивидуальные туры по-прежнему востребованы.

В 2018 году российские путешественники отдыхали в Швейцарии почти 357 тыс. ночей, что на 1,3% превышает показатели 2017 года. Как считает офис по туризму Швейцарии, в ближайшие пять лет поток туристов из России может возрасти на 18%.

Ранее Европейский союз ввел изменения в Визовый кодекс — согласно им, сбор за оформление шенгенских виз возрастет с €60 до €80 для взрослых и с €5 до €40 для детей со 2 февраля 2020 года. В соответствии с новыми правилами, граждане стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом (Россия в их числе), начнут платить за визу €40 вместо €35.

20 августа сообщалось, что Таиланд продлил период беспошлинного въезда для иностранных туристов до апреля 2020 года.

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