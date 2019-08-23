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Владелец прав на «Ждуна» отозвал иск к онлайн-ритейлеру Wildberries

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Wildberries.ru
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Компания-владелец прав на скульптуру Ждуна отозвала иск к российскому онлайн-ритейлеру Wildberries за незаконное использование товарного знака. Об этом 23 августа пишет «РИА Новости».

Иск в Арбитражный суд Московской области был подан столичной компанией «Си Ди Лэнд контакт», с ООО «Вайлдберриз» требовалось взыскать 5,2 млн рублей. Однако в пятницу компания отказалась от иска, производство по делу прекращено. Причины не уточняются.

Ждун — фантазийное существо с головой морского слона, телом личинки и человеческими руками, сложенными на животе в сидячем положении. В начале 2017 года он приобрел большую популярность в интернете и стал героем мемов.

Автором персонажа является голландская художница Маргрит ван Брифорт. В том же 2017-м «Си Ди Лэнд контакт» заключила с ван Брифорт лицензионный договор о передаче исключительных прав на произведение изобразительного искусства «Ждун».

В октябре 2018 года Маргрит ван Брифорт представила свою новую работу — морщинистую тушу телесного цвета, похожую на собаку или тюленя, с человеческими ногами. Англоязычные интернет-пользователи предложили назвать его Saddy (от английского слова sad — грустный) или Pugly (от слов puppy и ugly — уродливый щенок).

Ранее в этот день стало известно о намерении конкурсного управляющего «Русской фильм группы» (PФГ) взыскать с голливудских актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, а также китайской компании China Film Group более 216 млн рублей.

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