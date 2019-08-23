Прямой эфир

Семинар о вариантах реконструкции Театральной улицы пройдет в Калуге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов обсудил реконструкцию Театральной улицы с руководителями ведомств и собственниками домов. Работы проводятся в рамках подготовки к празднованию 650-летия столицы региона.

Артамонов поддержал требование координаторов проекта к специалистам различных структур оперативно отвечать на вопросы, которые предприниматели и жители задают в соцсетях, пишет газета «Весть». Губернатор одобрил создание информационного пространства возле дома № 9. Здесь будут размещать материалы о планах и ходе реконструкции. В середине сентября состоится проектный семинар, на котором архитекторы предложат варианты организации общественных пространств и дворов.

На Театральной улице в Калуге сохранилась историческая застройка прошлых веков. На данный момент она закрыта для проезда на участке от улицы Кирова до улицы Дзержинского. По мнению Артамонова, улицу можно сделать пешеходной до площади Старый Торг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фасад старинного особняка до зимы восстановят в Калуге после обрушения
Улицу со старинной застройкой в Калуге могут сделать пешеходной

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019