Семинар о вариантах реконструкции Театральной улицы пройдет в Калуге

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов обсудил реконструкцию Театральной улицы с руководителями ведомств и собственниками домов. Работы проводятся в рамках подготовки к празднованию 650-летия столицы региона.

Артамонов поддержал требование координаторов проекта к специалистам различных структур оперативно отвечать на вопросы, которые предприниматели и жители задают в соцсетях, пишет газета «Весть». Губернатор одобрил создание информационного пространства возле дома № 9. Здесь будут размещать материалы о планах и ходе реконструкции. В середине сентября состоится проектный семинар, на котором архитекторы предложат варианты организации общественных пространств и дворов.

На Театральной улице в Калуге сохранилась историческая застройка прошлых веков. На данный момент она закрыта для проезда на участке от улицы Кирова до улицы Дзержинского. По мнению Артамонова, улицу можно сделать пешеходной до площади Старый Торг.