«Состарившего» себя дагестанского чиновника отпустили под подписку о невыезде

Заместитель главы дагестанского села Кулецма, «состаривший» себя на 34 года ради пенсии, отпущен под подписку о невыезде. Об этом 23 августа «РИА Новости» рассказала представительница региональной прокуратуры.

«Он во всем признался, а затем был отпущен под подписку о невыезде», — пояснила она.

Ранее в этот же день стало известно, что 28-летний чиновник получил фальшивый паспорт, возраст в котором превышал его собственный на 34 года. Помимо этого, мужчина приобрел поддельную трудовую книжку, согласно которой он якобы работал в колхозе в 1985–1996 годах. В начале 2018 года он написал заявление о назначении трудовой пенсии по старости и с этого времени незаконно получил более 155 тыс. рублей.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, а сотрудников госорганов, которые выдали ему поддельные документы, обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.