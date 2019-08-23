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В Музее Победы представили уникальную скульптуру Мусы Джалиля

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Музей Победы 23 августа впервые представил уникальную скульптуру «Поэт-герой Муса Джалиль». Выставка одного экспоната приурочена к 75-летию казни легендарного татарского поэта.

Композиция была создана в 1957 году скульптором Василием Керенским, который изобразил поэта полулежащим на полу каземата, с гордо поднятой головой. Скульптура хранилась в фондах музея.

Муса Джалиль в звании старшего политрука воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, был корреспондентом газеты «Отвага». В конце 1942 года вступил в легион «Идель-Урал». Он руководил подпольной организацией, устраивая побеги военнопленных. В августе 1943-го, за несколько дней до восстания военнопленных, был арестован и заключен в Моабитскую тюрьму, 25 августа 1944 года казнен в тюрьме Плётцензее в Берлине.

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