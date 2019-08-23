Уличная выставка к 75-летию региона открылась в Пскове

Выставка, посвященная 75-летию со дня образования области, открылась на набережной в Финском парке Пскова. Предполагается, что фотографии на стендах под открытым небом будут меняться. Власти региона переняли опыт уличных экспозиций из Москвы и Калининграда.

Сейчас на юбилейных стендах можно увидеть достопримечательности Псковской области: Полистовский заповедник, церковь Богоявления с Запсковья, Крыпецкий монастырь, Никандрова пустынь, Словенские ключи в Изборске, Порховская крепость, Талабские острова и другие, передает Псковское агентство информации. Подобные выставки откроются на Золотой набережной Пскова и на Пушкинской улице.

Регион образован 23 августа 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР, 2 октября 1957 года в состав вошла бо́льшая часть упраздненной Великолукской области. Ранее в границах нынешней Псковской области существовал ряд административно-территориальных образований.