Прямой эфир

Фото первоклассницы до и после школы вызвали ажиотаж в Сети

0
Фото: facebook.com/jillian.falconer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фотографии пятилетней Люси Фальконер из шотландского Глазго вызвали ажиотаж пользователей Сети. Снимки дочери-первоклассницы, сделанные до и после посещения школы, сделала ее мать Джиллиан.

На первом фото девочка выглядела стильно и скромно. На ней была школьная форма, блестящие туфли, белую блузку украшал форменный галстук, а волосы были красиво убраны. Всего через несколько часов Люси вернулась домой растрепанной, уставшей, а от стильной прически не осталось и следа, пишет 23 августа DailyMail.

Мать первоклассницы поделилась фотографиями на своей странице в Facebook. Пользователи отметили, что ребенку, судя по фото, хватило и дня, чтобы разочароваться в обучении.

Ранее пользователи Сети высмеяли певицу Бритни Спирс за снимок, который она выложила на своей странице в Instagram. Поклонники артистки заметили, что на фото девушка с помощью фотошопа скорректировала размер талии, а заодно и очертания кухни на заднем фоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВЦИОМ рассказал о самых популярных соцсетях для публикации фотографий
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019