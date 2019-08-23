Фото первоклассницы до и после школы вызвали ажиотаж в Сети

Фотографии пятилетней Люси Фальконер из шотландского Глазго вызвали ажиотаж пользователей Сети. Снимки дочери-первоклассницы, сделанные до и после посещения школы, сделала ее мать Джиллиан.

На первом фото девочка выглядела стильно и скромно. На ней была школьная форма, блестящие туфли, белую блузку украшал форменный галстук, а волосы были красиво убраны. Всего через несколько часов Люси вернулась домой растрепанной, уставшей, а от стильной прически не осталось и следа, пишет 23 августа DailyMail.

Мать первоклассницы поделилась фотографиями на своей странице в Facebook. Пользователи отметили, что ребенку, судя по фото, хватило и дня, чтобы разочароваться в обучении.

Ранее пользователи Сети высмеяли певицу Бритни Спирс за снимок, который она выложила на своей странице в Instagram. Поклонники артистки заметили, что на фото девушка с помощью фотошопа скорректировала размер талии, а заодно и очертания кухни на заднем фоне.