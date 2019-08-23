В пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, посвященная всероссийской акции «Урок безопасности»

27 августа в 10:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» корпорация «Российский учебник» совместно с Департаментом по делам гражданской̆ обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной̆ безопасности города Москвы (Департамент ГО ЧС и ПБ г. Москвы), Центром организации дорожного движения Правительства Москвы (ГКУ ЦОДД), Региональной общественной организацией «Центр интернет-технологий» обсудят запуск образовательной всероссийской акции «Урок безопасности».

Акция приурочена к Неделе безопасности, в ходе которой, в соответствии с календарем образовательных событий, утвержденным Министерством просвещения РФ, в образовательных организациях по всей России пройдут тематические занятия, открытые уроки и другие мероприятия.

Проект позволит педагогам в рамках Недели безопасности 2–8 сентября эффективно провести в учебных учреждениях занятия по защите жизнедеятельности, правилам дорожного движения и безопасной работе с интернет-ресурсами. На сайте проекта УРОКБЕЗОПАСНОСТИ.РФ школам будет доступна широкая сеть наглядных учебных и интерактивных материалов. Все материалы разработаны при участии экспертов МЧС России, УФСБ по г. Москве и Московской области, Департамента по делам ГО ЧС и ПБ г. Москвы, ГКУ ЦОДД, РОЦИТ, а также авторов востребованных среди педагогов учебных изданий корпорации «Российский учебник».

Участники пресс-конференции:

Юрьев Вадим Юрьевич, руководитель Центра организации дорожного движения Правительства Москвы

Сусов Павел Юрьевич, заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Гребенников Сергей Владимирович, директор Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ)

Брычкин Александр Валериевич, генеральный директор корпорации «Российский учебник»

Лагутин Антон Александрович, победитель конкурса «Учитель года России» 2016, лауреат премии губернатора Московской области в номинации «Лучший учитель информатики» 2018, учитель информатики МБОУ «Гимназия №2 «Квантор», Коломенского городского округа Московской области, доцент кафедры информатики «Государственного социально-гуманитарного университета», победитель всероссийского чемпионата региональных учительских команд «ЧЕРУК» 2016.

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