День российского кино отметят в Севастополе бесплатными сеансами

В Севастополе организовали бесплатные показы фильмов в честь Дня российского кино. С 24 по 28 августа всех желающих ждут на киноконцертной площадке в парке имени Ахматовой, на «Театральной улице» (Сенявина, 3), а также в кинотеатрах «Победа» и «Москва».

В парке имени Ахматовой и на «Театральной улице» сеансы будут начинаться в 20:20. В списке картин: «Домовой», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», «Балканский рубеж», «Приключения пингвиненка Лоло», «Москва слезам не верит», «Судьба человека», «Покровские ворота» и другие. Как отмечает онлайн-газета «Новый Севастополь», День отечественного кино празднуют 27 августа.

Напомним, в России могут ввести программу возмещения части затрат (рибейта) иностранным компаниям, снимающим кино на территории РФ. На реализацию программы планируется выделить 70 млн рублей до конца 2019 года, рассказал ранее президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов. Зарубежным компаниям могут возвращать от 30 до 40% расходов.