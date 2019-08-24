В субботу коллеги и поклонники простятся с Александрой Ивановной Назаровой. Она была замечательным человеком и талантливой актрисой. Мы прошли с ней вместе весь ситком «Моя прекрасная няня», где она играла бабу Надю, бабушку Вики, героини Анастасии Заворотнюк.

Я знаю про себя, что со мной трудно, я сложный режиссер. Но какими бы трудными ни были репетиции и съемки, спасибо Александре Ивановне — она никогда не держала на меня зла. У нее была привычка, от которой она так и не смогла избавиться. После дубля подходила и спрашивала: «Получилось хорошо?» И каждый раз я отвечал ей: «Раз не кричу и не делаю замечаний, значит, хорошо. Не умею я хвалить». И получалось, к слову, действительно хорошо.

Уже позднее, когда я ставил в Театре Ермоловой спектакль «Мордасовские страсти» (по повести «Дядюшкин сон» Достоевского), я открыл ее по-настоящему. По амплуа она была где-то между Татьяной Пельтцер и Риной Зеленой, играла глубоко, подробно, точно. Помню, как в студенческие годы часто ходил в Театр Сатиры и меня буквально покорил Папанов — в кино он играл он много и хорошо, но на сцене был просто гений. Так и Александра Ивановна была на самом деле театральной актрисой. Роли в кино и на ТВ не передают всего масштаба ее таланта.

Однако в то же время — удивительное дело — она была вовсе лишена амбиций находиться обязательно на первых ролях. Мой педагог в Щукинском училище Юрий Васильевич Катин-Ярцев учил, что у артиста должна быть тонкая кожа. Дунешь — больно. А это значит — всегда нервы, обиды, огромное эго: «Раздайся, море — я плыву». А в ней такого не было никогда. Никаких скандалов или интриг. Она была талантлива, но никогда этим не кичилась. Думаю, про нее никто не сможет вспомнить ничего плохого.

Большому артисту можно многое простить. И пьянство, и дурной характер. А Александре Ивановне нечего было прощать. И в нашей профессии это очень редкое сочетание — чтобы талант, да еще и бесконфликтный партнер. У нее был отдельный талант — талант хорошего человека. Без преувеличения, на съемках «Няни» она стала нашим талисманом. На съемочной площадке бывают сложные отношения, но она как-то мирила всех одним своим присутствием, своими большими инопланетными глазами. Это счастье для любой труппы — иметь такого артиста-коммуникатора.

«Моя прекрасная няня» — адаптация американского ситкома, но буквально перенести на нашу почву весь сценарий было невозможно. Мы переписали, наверное, процентов 30, потому что в оригинале главная героиня — еврейка и вся линия с ее родственниками была отчетливо этнической. Мы же сделали Вику украинкой, и все взаимоотношения ее мамы (Любовь Полищук) и бабушки (Александра Ивановна) писали сами с нуля. Американцы контролировали процесс, но мы держались стойко и «сдавать» нашу бабушку не хотели.

Поначалу планировалось, что ее роль будет небольшой, но она легко заняла свою нишу и стала одним из постоянных персонажей сериала. С Любой Полищук у них сложился отличный альянс. Не знаю, насколько эту семейную линию нам удалось раскрыть, но мы ею безусловно дорожили.

Есть известная шутка. Про артистов часто говорят, что они как дети, и лишь старый антрепренер добавлял: «Сукины дети». А вот Александра Ивановна действительно была большим ребенком. Каким-то образом она смогла детскость и бесхитростность в себе сохранить. Ее без преувеличения любили все.

Автор — режиссер, актер, продюсер

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