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Около 170 новых рабочих мест создадут в Подмосковье

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В Московской области в рамках выданных градостроительных планов земельных участков появится порядка 170 новых рабочих мест. Об этом сообщил глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

По его словам, которые приводит «Подмосковье сегодня», с начала 2019 года ведомство выдало почти 17 тыс. градостроительных планов земельных участков. Из них третья часть — под объекты нежилого назначения. Лидеры по количеству градостроительных планов — Домодедово, Раменский округ, Дмитров, Чехов и Мытищи.

Гордиенко отметил, что обеспечение жителей местами работы рядом с домом является одной из главных задач для подмосковных властей. Для повышения инвестиционной привлекательности региона и упрощения разрешительных процедур во время строительства ведется масштабная работа по цифровизации градостроительных процессов, а госуслуги переводятся в электронный вид.

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