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Песков констатировал начало диалога Путина и Зеленского

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу, 23 августа, что на сегодняшний день может констатировать начало диалога между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами — между президентом Путиным и президентом Зеленским. И констатируем, как мы уже говорили, определенные контакты, которые осуществляют в развитие этих разговоров, в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров», — отметил Песков.

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Также пресс-секретарь напомнил слова российского лидера об «осторожном оптимизме» в русско-украинских отношениях, пишет «Газета.ру».

7 августа стало известно, что лидеры двух стран провели телефонный разговор. Зеленский рассказал, что попросил российского коллегу повлиять на представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которых Киев обвинил в гибели украинских военных в Донбассе. Позднее в ДНР заявили о непричастности ополчения к обстрелу.

Как пояснил Песков после разговора, Путин всегда является сторонником диалога для решения проблем, тем более в таких «запущенных ситуациях», как отношения между Россией и Украиной.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт.

Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке страны обвиняют Москву. Россия заявляет, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права. Кроме того, Москва отрицает участие в конфликте в Донбассе.

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