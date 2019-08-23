Путин поздравил Кадырова с днем рождения отца и открытием мечети в Шали

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону руководителя Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения его отца, первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин по телефону поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с 68-й годовщиной со дня рождения его отца, первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова и открытием в городе Шали крупнейшей в Европе мечети — «Гордость мусульман»», — говорится в сообщении.

На церемонии открытия мечети — крупнейшей в Европе — Рамзан Кадыров сообщил, что ее назвали в честь пророка Мухаммеда. На торжественном мероприятии также присутствовали министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, полпред президента в СКФО Александр Матовников, а также гости из других стран, пишет «Газета.ру».

Мечеть вмещает больше 30 тыс. верующих, на прилегающей территории могут разместиться еще до 70 тыс. человек.