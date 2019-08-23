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Сезон лотосов завершается в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае завершается сезон цветения лотосов. Первые цветки обычно начинают появляться в 20-х числах июля, и любоваться ими можно до середины августа. В некоторых случаях явление можно наблюдать в первых числах сентября, но это — большая редкость, сообщили в ДВО РАН.

По словам врио директора института водных и экологических проблем Марии Крюковой, которые приводит ИА «Хабаровский край сегодня», популяция этого краснокнижного растения в регионе устойчива. Вырастить лотос можно и на дачном водоеме, для этого необходима подходящая температура и толстый слой донных отложений.

Глава краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Владимир Сидоров, в свою очередь, отмечает, что местные жители стали бережнее относиться к лотосам: фотографий с охапками лотосов в интернете уже не встретишь, количество случаев их уничтожения уменьшается с каждым годом.

В Хабаровском крае насчитали более 10 озер с лотосами. Самое популярное — в районе села Галкино.

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