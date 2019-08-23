Иванов назвал «полной ахинеей» сравнение ЧП под Северодвинском с Чернобылем

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал «полной ахинеей» сравнения ЧП в Архангельской области с Чернобылем и утверждения, что там якобы испытывалось ядерное оружие.

Иванов отметил, что у него вызывает некоторое удивление, когда произошедшую в Белом море трагедию сравнивают с аварией на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) или когда говорят, что там испытывали ядерное оружие.

«Я прекрасно понимаю, что сейчас летом новостей мало. Но это, конечно, полная ахинея. Совсем спятили, можно так сказать по-простому, по-русски», — цитирует Иванова «РИА Новости».

По словам спецпредставителя, сейчас работают многочисленные станции наблюдения за радиационной обстановкой не только в России, но и в соседних странах. По его словам, ни одна из этих станций повышения радиационного фона не зафиксировала.

21 августа президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время работы над перспективными вооружениями. По его словам, новые системы испытывались совместно с зарубежными партнерами, в том числе американскими.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв. Изначально сообщалось, что ЧП связано с испытанием жидкостного ракетного двигателя. Погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра. По данным Росгидромета, после этого инцидента уровень радиации в городе кратковременно был превышен в 4–16 раз, два часа спустя ситуация нормализовалась.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года из-за взрыва ядерного реактора четвертого энергоблока. Один сотрудник ЧАЭС погиб от взрыва, еще один скончался от полученных ранений в больнице Припяти. В первые месяцы после катастрофы скончались еще 28 человек из 134 сотрудников и пожарных, ликвидировавших последствия аварии. Радиоактивный выброс распространился на территории Украинской ССР, Белорусской ССР и РСФСР. От облучения пострадали более 2 млн человек, десятки погибли в течение нескольких лет.