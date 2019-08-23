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Мотоциклист погиб в ДТП на трассе Москва–Петербург

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Мотоциклист погиб в результате ДТП с участием двух грузовиков на трассе М-10. Мужчина пытался проехать между двумя фурами.

Авария произошла на 670-м км автодороги. По данным ГИБДД, водитель мотоцикла пытался проехать между двумя грузовыми автомобилями, но в результате столкнулся с одной фурой и попал под вторую. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает телеканал «78».

Водитель второго мотоцикла, видевший момент ДТП, уточнил, что грузовики ехали параллельно друг другу и начали сближение. При этом причин для сокращения интервала, по мнению потерпевшего, у водителей не было.

По факту ДТП проводится проверка. Движение транспорта было затруднено в обоих направлениях.

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