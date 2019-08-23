В Москве обновят оснащение выездных бригад скорой помощи

Оснащение выездных бригад скорой помощи обновят в Москве. Об этом 23 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

Обновлением займется станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А. Пучкова. По словам главного внештатного специалиста департамента здравоохранения Москвы по скорой, неотложной медицинской помощи Николая Плавунова, на ближайший год запланировано обновление оборудования для оказания экстренной помощи — дефибрилляторов, электрокардиографов, аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, обновлены будут инкубаторы для транспортировки новорожденных и мобильные реанимационные комплексы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, модернизация ждет и симуляционные центры на подстанциях, где медперсонал отрабатывает оказание скорой помощи в сложных ситуациях. Там организуют симуляторы машин скорой помощи в комплекте с медицинским оборудованием. В частности, там появятся манекены-симуляторы для моделирования разных сценариев, а также манекены-тренажеры для отработки сердечно-легочной реанимации пациентов различных возрастов.

В департаменте здравоохранения столицы подчеркнули, что скорая помощь в Москве обеспечена всем необходимым для диагностики и оказания квалифицированной медицинской помощи. В 2018 году было обновлено порядка 1,5 тыс. единиц медицинского оборудования для скорой помощи, половина его поступила в рамках подготовки к ЧМ-2018, пишет НСН.

6 августа сообщалось, что наказание за непропуск машин скорой помощи ужесточили в России.