Козак проведет совещание с представителями автопрома в сентябре

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак запланировал провести совещание с представителями российского автопрома в сентябре. Об этом 23 августа сообщает «РИА Новости».

«В конце сентября, все текущие темы, всё, что есть, все озабоченности, которые есть, и проблемы будем обсуждать открыто, мы договорились о таком формате общения», — пояснил Козак, отвечая на вопрос журналистов о возможном совещании с представителями автопрома.

Ранее 4 июля сотрудники завода устроили пикет около резиденции посла США в Москве. Они скандировали Save GAZ («Спасите ГАЗ»), а в руках держали плакаты с текстом о том, что санкции являются нарушением прав простых людей. Акция началась около 13:00, незадолго до начала приема по случаю Дня независимости США.

«Группа ГАЗ» входит в промышленный холдинг «Базовый элемент» Олега Дерипаски, который вместе с контролируемыми им компаниями был внесен США в черный список (SDN-лист). Во время посещения завода группы в Нижнем Новгороде Дерипаска заявил, что не исключает отказа от контрольного пакета акций компаний. Он добавил, что если ограничения не будут сняты, у предприятия нет шансов выжить.