Прямой эфир

Козак проведет совещание с представителями автопрома в сентябре

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак запланировал провести совещание с представителями российского автопрома в сентябре. Об этом 23 августа сообщает «РИА Новости».

«В конце сентября, все текущие темы, всё, что есть, все озабоченности, которые есть, и проблемы будем обсуждать открыто, мы договорились о таком формате общения», — пояснил Козак, отвечая на вопрос журналистов о возможном совещании с представителями автопрома.

Ранее 4 июля сотрудники завода устроили пикет около резиденции посла США в Москве. Они скандировали Save GAZ («Спасите ГАЗ»), а в руках держали плакаты с текстом о том, что санкции являются нарушением прав простых людей. Акция началась около 13:00, незадолго до начала приема по случаю Дня независимости США.

«Группа ГАЗ» входит в промышленный холдинг «Базовый элемент» Олега Дерипаски, который вместе с контролируемыми им компаниями был внесен США в черный список (SDN-лист). Во время посещения завода группы в Нижнем Новгороде Дерипаска заявил, что не исключает отказа от контрольного пакета акций компаний. Он добавил, что если ограничения не будут сняты, у предприятия нет шансов выжить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Средняя стоимость автомобиля в России выросла на 4,8%
Мантуров назвал нацпроекты вызовом для российской промышленности

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019