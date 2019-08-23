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В школе Краснодара в новом учебном году будет 24 первых класса

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В Краснодаре в одной из школ сформировали рекордное количество первых классов – 24. Речь идет о новом учебном заведении на улице Героя Аверкиева. Школе присвоили №104. В ней появится первый «ш».

Как уточняет ИА «Кубанские новости» со ссылкой на городской департамент образования, в общей сложности в новом учебном году детей примет 91 школа. Первый раз в первый класс отравятся 19 тыс. 498 детей, которые будут учиться в 583 классах. В среднем в каждой школе создадут по шесть первых классов.

В прошлом учебном году рекордсменкой по количеству первых классов в Краснодаре была школа №66. Там сформировали 22 первых класса.

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