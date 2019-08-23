Путин поручил симметрично ответить на испытания крылатых ракет США

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны, Министерству иностранных дел и другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, появившейся в результате проведенных в США испытаний крылатой ракеты наземного базирования. Также они должны принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа, заявил российский лидер в пятницу, 23 августа, в ходе совещания с членами Совета Безопасности России.

Путин подчеркнул, что прошедшие пуски подтверждают нарушение Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает пресс-служба Кремля. Такое вооружение запрещено по договору, отметил он.

«Кроме того, использование в ходе испытания универсальной пусковой установки МК-41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий, которые российская сторона высказала США в период действия договора», — заявил президент.

Испытания проведены всего через 16 дней после выхода из ДРСМД, отметил Путин. По его словам, это «не было импровизацией». При этом Соединенные Штаты «срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного договора», и теперь стало очевидно, что она была нужна для отвлечения внимания от работ, проводимых в нарушение ДРСМД.

22 августа по инициативе России было проведено заседание в Совете Безопасности ООН из-за американских ракетных испытаний, которые Пентагон провел 19 августа.

В тот день Штаты испытали крылатую ракету наземного базирования в неядерном оснащении. Она запрещена ДРСМД, так как договор не позволял США и России иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая.

Москва не раз опровергала обвинения американской стороны. В ответ на действия Вашингтона Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.