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В «Группе ГАЗ» объяснили необходимость перехода на «четырехдневку»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Демьянчук
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Предприятия «Группы ГАЗ» могут перейти на четырехдневную рабочую неделю. Такую вероятность компания уже обсуждает с профсоюзным комитетом, сотрудники уведомлены. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Известия» 23 августа.

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Утверждается, что «четырехдневка» рассматривается из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и ограничения производственной деятельности компании из-за санкций США. Все это грозит снижением производственных показателей.

«Это превентивная мера — при стабилизации ситуации на рынке она не будет введена, предприятия продолжат работать в обычном режиме. В случае реализации негативных прогнозов переход на режим неполного рабочего времени позволит избежать сокращений персонала на предприятиях и обеспечить стабильную загрузку производств», — сказано в сообщении.

Сократить рабочую неделю предлагается на период с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года. Также компания планирует реализовать программу по уменьшению затрат, которая подразумевает оптимизацию производственных процессов и логистики, сокращение оборотного капитала, а также внедрение программы стимулирования спроса, чтобы потребители могли приобретать продукцию на более выгодных условиях.

По данным «Коммерсанта», из-за сокращения рабочей недели сотрудникам могут урезать зарплату.

В компании утверждают, что за семь месяцев 2019 года рынок легких коммерческих автомобилей уже сократился на 8%, к концу года падение может усилиться до 15%. На рынок негативное влияние оказывают макроэкономические факторы — высокие ставки по кредитам, сокращение федеральных программ стимулирования спроса, инфляция, сокращение инвестиций в основной капитал, завершение крупных федеральных строек и другие. Все это отрицательно сказывается на покупательной способности, вызывает спад инвестиционной и операционной активности малого и среднего бизнеса, которые являются основными потребителями коммерческого транспорта

Ранее в июле сотрудники ПАО «Автодизель» («Группа ГАЗ») устроили пикет около резиденции посла США в Москве, требуя спасти компанию («Save GAZ») и снять санкции. Также рабочие записали песню в стиле рэп о положении компании.

«Группа ГАЗ» входит в промышленный холдинг «Базовый элемент» Олега Дерипаски, который вместе с контролируемыми им компаниями был внесен США в черный список (SDN-лист). Во время посещения завода группы в Нижнем Новгороде Дерипаска заявил, что не исключает отказа от контрольного пакета акций компаний. Он добавил, что если ограничения не будут сняты, у предприятия нет шансов выжить.

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