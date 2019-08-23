Сотни новых дорожных знаков установили на трассе Пермь – Березники

На дороге Пермь – Березники заменили 500 дорожных знаков, что должно способствовать снижению аварийности. Об этом начальник МВД Пермского края Михаил Давыдов рассказал на пленарном заседании краевого парламента.

По его словам, в часы пик на дороге Пермь – Березники наблюдается высокий траффик. Проблемные участки необходимо разгрузить и обеспечить безопасность граждан. В числе прочих на трассе заменили знаки «Обгон запрещен» и «Опасный поворот» на знаки, изготовленные на щитах с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, пишет ИА «Ура.ру».

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на трассе установят дополнительные комплексы фотовидеофиксации. До середины октября восемь камер появятся в четырех местах.

Сейчас на 176-178 км дороги идет реконструкция с устройством кольцевой развязки. Проект включен в госпрограмму «Развитие транспортной системы Пермского края».