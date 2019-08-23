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Комплекс для занятий всеми видами спортивной борьбы построят в Уфе

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В Уфе заложили капсулу в первый камень центра спортивной борьбы. В церемонии приняли участие президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, депутат Госдумы и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

В здании площадью 29 тыс. кв. м разместят 19 ковров для тренировок по всем видам борьбы, в том числе по национальной борьбе куреш. Центру присвоят имя знаменитого советского спортсмена и тренера по греко-римской борьбе Владимира Бормана, пишет «МедиаКорСеть».

По словам врио главы Башкирии Радия Хабирова, в 2021 году республика может принять чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров.

«Хотя к этому времени Центр спортивной борьбы еще не успеют построить, но он точно станет одним из лучших, уникальных и востребованных спортивных сооружений Башкирии», — отметил Хабиров.

Спортивная борьба с 708 года до нашей эры включена в программу Олимпийских игр. От других единоборств борьба отличается почти полным отсутствием техники нанесения ударов по противнику различными частями тела.

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