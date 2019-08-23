Программу защиты населения от ЧС изменили в Татарстане

Правительство Татарстана изменило государственную программу по защите населения и территорий республики от чрезвычайных ситуаций. Она нацелена на снижение рисков, которые несут ЧС.

Согласно документу, программа продлена на три года — до 2024 года. На реализацию пунктов программы направят почти 7,4 млн рублей. Об этом сообщает InKazan.ru.

Суммарный объем финансирования программы составит 42,8 млн рублей. За счет нее в республике планируют снизить риски гибели и получения травм населением в результате пожаров, также должна сократиться частота возникновения возгораний, а также время прибытия первых пожарных подразделений к местам происшествия.