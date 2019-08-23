Прямой эфир

Программу защиты населения от ЧС изменили в Татарстане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Татарстана изменило государственную программу по защите населения и территорий республики от чрезвычайных ситуаций. Она нацелена на снижение рисков, которые несут ЧС.

Согласно документу, программа продлена на три года — до 2024 года. На реализацию пунктов программы направят почти 7,4 млн рублей. Об этом сообщает InKazan.ru.

Суммарный объем финансирования программы составит 42,8 млн рублей. За счет нее в республике планируют снизить риски гибели и получения травм населением в результате пожаров, также должна сократиться частота возникновения возгораний, а также время прибытия первых пожарных подразделений к местам происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фонд защиты прав дольщиков создадут в Татарстане
Радиоактивное хранилище в Татарстане ликвидируют за 32,5 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019