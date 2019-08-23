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В Тульской области зафиксировано 92 случая мышиной лихорадки в этом году

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На территории Тульской области с начала 2019 года зафиксировано 92 случая заболевания мышиной лихорадкой. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

По информации ведомства, показатель этого года превышает прошлогодний в четыре раза и выше среднего показателя по России в 1,9 раза. Ежегодно в регионе фиксируются от 80 до 200 случаев заболевания среди населения, пишет газета «Тульские известия».

Мышиная лихорадка (ГЛПС) — острое заболевание, которое характеризуется общим отравлением организма, поражением почек и лихорадочным состоянием. Передача инфекции от человека к человеку невозможна. Опасность мышиной лихорадки заключается в том, что если вовремя не пройти курс лечения, то болезнь может разрушить печень и даже привести к смерти.

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