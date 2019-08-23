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Навигационные стелы установили на набережной в Астрахани

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В Астрахани на набережной установили новые навигационные стелы, которые помогут ориентироваться туристам. Завершить монтаж должны до 1 сентября, сообщает городская администрация.

Объекты разместили у памятника Петру I, на пересечении улиц Максима Горького и Никольской и у Дворца бракосочетания. Остальные планируют разместит у филармонии, Лебединого озера и в сквере Ульяновых, пишет «Астрахань-24».

В ближайшее время рабочие должны установить три дополнительных навигационных столба и около 300 адресных аншлагов в фирменном стиле региона.

Работы ведутся в рамках проекта «Обновленная Астрахань».

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