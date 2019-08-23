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Республиканцы начали продажи футболок с Гренландией в составе США

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Megan Jelinger
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В Соединенных Штатах появились в продаже футболки с изображением острова Гренландия, в настоящее время принадлежащего Дании, в составе США. Об этом говорится 23 августа на сайте национального комитета Республиканской партии.

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В сообщении содержится призыв поддержать президента страны Дональда Трампа и его усилия по развитию США. «Пожертвуй 25 долларов или больше, и мы пришлем тебе нашу новую футболку из ограниченной коллекции», — отметили республиканцы.

Допускается пожертвование от $25 до $1000. Изделие белого цветка украшает карта США с Гренландией.

О намерении Трампа купить принадлежащую Дании Гренландию написала газета The Wall Street Journal 16 августа, добавив, что сделка укрепит позиции США в Арктике. Информацию позже подтвердил сам американский лидер.

В МИД Гренландии ответили, что остров не продается, а датский премьер Метте Фредериксен понадеялась, что слова Трампа являются шуткой. Однако Трамп из-за слов премьер-министра отменил визит в Данию.

При этом в королевской семье намерение американского лидера оценили положительно и предлагали спросить мнение жителей Гренландии. В частности, принцесса Антония Шаумбург-Липпе и принц Марио Макс Шаумбург-Липпе заявили, что любое решение народа автономии по этому вопросу будет поддержано.

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