Судебные приставы в Зее просят посетителей приносить ручки и бумагу

Жители города Зея в Амурской области возмутились требованием сотрудников местного отдела службы судебных приставов. Они публикуют в соцсетях фото объявления на стене кабинета с «убедительной просьбой» приносить с собой на прием шариковые ручки и листы бумаги формата А4.

Граждане негодуют, что узнают об этой «просьбе» только тогда, когда подходят к кабинету. Кроме того, некоторые пользователи обращают внимание на то, что рядом со зданием, где расположено отделение ФСПП, нет ни одного канцелярского магазина. А листы такого формата, по их утверждению, продаются только пачкой.

Жители Зеи в комментариях к публикации рассказывают, что похожие требования существуют и в других официальных структурах, таких как мировой суд и налоговая служба, сообщает Амурская служба новостей.