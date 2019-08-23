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Массовые проверки водителей продут в Брянском районе

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В Брянском районе Брянской области сотрудники ГИБДД проверят водителей различного вида транспорта. Массовые проверки пройдут 25 августа.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по региону, наряды ДПС будут дежурить на 114-м км трассы Орел–Смоленск. Первоочередной задачей перед инспекторами будет выявление пьяных водителей, пишет NASHBRYANSK.RU.

11 августа на том же месте прошли аналогичные рейды. Сотрудники ГИБДД напоминают, что о нарушениях ПДД можно рассказать ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.

В конце июня в России вступил в силу закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, которые произошли по вине нетрезвых водителей. Речь идет о поправках в ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Так, если по вине водителя был причинен тяжкий вред здоровью пострадавшего, виновному будет грозить от трех до семи лет заключения, тогда как ранее максимальный срок составлял четыре года.

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