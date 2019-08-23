Автомобиль сбил женщину с ребенком на переходе в Волгоградской области

В Волжском (Волгоградская область) автомобиль «ВАЗ» сбил женщину, переходившую дорогу с ребенком на руках. Водителю грозит лишение водительских прав.

ДТП произошло на улице Мира. По данным Госавтоинспекции, женщина с ребенком переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на нее наехал автомобиль «ВАЗ», следовавший со стороны улицы Александрова. После наезда водитель скрылся с места происшествия, сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

Ребенок не пострадал, женщина самостоятельно обратилась в больницу. Инспекторы оперативно установили личность виновника ДТП, им оказался 21-летний местный житель. Водителю грозит лишение водительского удостоверения за оставление места аварии.