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Автомобиль передали фельдшеру ФАПа в Самарской области

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Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов вручил ключи от автомобиля специалисту, работающему в фельдшерско-акушерском пункт в селе Печорское Сызранского района. Об этом сообщает минздрав региона.

В рамках визита министр передал ключи от автомобиля «Нива» молодому фельдшеру Наталье Хариной. Скоро она должна получить водительские права и будет оказывать медпомощь сельчанам более оперативно, пишет НИА «Самара».

Также Ратманов отметил отсутствие интерната в пункте и поручил проработать этот вопрос руководству центральной районной больницы и специалистами министерства.

В Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова разработана и внедряется программа транспортной доступности ФАПов и офисов врачей общей практики. В 2019 году планируется поставить 20 автомобилей «Нива» высокой проходимости для медицинских работников на селе.

20 августа глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила о том, что нехватка врачей в системе первичной медико-санитарной помощи в России составляет 25 тыс. специалистов. В сегменте среднего медицинского персонала не хватает 130 тыс. человек.

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