Приморский океанариум закроют для посетителей на время ВЭФ

Во Владивостоке в начале сентября на несколько дней закроют Приморский океанариум и прилегающую к нему территорию.

Это связано с проведением в городе Восточного экономического форума, мероприятия которого запланированы на территории кампуса ДВФУ в период с 4 по 6 сентября.

Предварительную продажу билетов в кассах океанариума и через интернет приостановят с 26 августа. До 1 сентября билеты можно будет купить только в день посещения.

Океанариум откроют после 6 сентября, пишет ИА PrimaMedia.

В администрации океанариума принесли извинения за возможные неудобства, связанные с изменениями режима работы.