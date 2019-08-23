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Пожилая пара погибла в ДТП в Тамбовской области

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В Инжавинском районе Тамбовской области произошла авария с участием грузовика и отечественной легковушки. Погибли 70-летняя женщина и 77-летний мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 22 августа на 25-м км автодороги Тамбов – Пенза – Инжавино – Уварово. По предварительной информации, 58-летний водитель «КамАЗа», возвращаясь на полосу после обгона, зацепил прицепом ВАЗ-2108 под управлением 77-летнего мужчины. От удара легковушка съехала в кювет и врезалась в столб, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «ВАЗа» скончался на месте. Его 70-летняя пассажирка была доставлена в больницу, где позже скончалась.

19 августа в Челябинской области столкнулись «ВАЗ» и Suzuki. 70-летний водитель отечественной легковушки и его 67-летняя пассажирка скончались на месте аварии. Также в «ВАЗе» находились девочки девяти и 14 лет, они доставлены в больницу.

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