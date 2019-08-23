Колония летучих мышей поселилась в заповеднике «Брянский лес»

В заповедник «Брянский лес» вернулись летучие мыши. Колония малых нетопырей поселилась в деревянных домиках, которые два года назад соорудили волонтеры из Брянска и Санкт-Петербурга.

Как рассказала заместитель директора по научной работе заповедника Елена Ситникова, за это время из домиков улетучился неприятный для летучих мышей запах. Их заселили нетопыри-пигмеи, которые весят 5–7 граммов, пишет интернет-газета «Брянские новости».

По ее словам, если бы жилья для них не было, то найти убежище им было бы гораздо сложней. Это молодые особи, которые отделились от основной родительской колонии, чтобы жить отдельно.

Осенью, когда станет мало корма, летучие мыши улетят на юг Европы. Весной вернутся только оплодотворенные самки, чтобы вывести здесь потомство. Самцы никогда не улетают назад из южных мест.