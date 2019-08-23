Оренбургский онкодиспансер получил новое оборудование

В Оренбургский областной клинический онкологический диспансер поступило новое современное оборудование. Переоснащение проходило в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

В августе 2019 года учреждение получило комплект современного эндоскопического диагностического оборудования, четыре аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), хирургические лампы и прикроватный монитор. Оборудование уже установлено и введено в эксплуатацию, пишет РИА «Оренбуржье».

В этом году в онкодиспансер должно поступить медоборудование на сумму 198,5 млн рублей. На сегодняшний день приобретено аппаратов на 33,47 млн рублей.

Как отмечает главврач учреждения Алексей Климушкин, это только один из этапов, направленных на программу по борьбе с онкологией.