Прямой эфир
Сюжет:

Оренбургский онкодиспансер получил новое оборудование

0
Фото: ria56.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Оренбургский областной клинический онкологический диспансер поступило новое современное оборудование. Переоснащение проходило в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

В августе 2019 года учреждение получило комплект современного эндоскопического диагностического оборудования, четыре аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), хирургические лампы и прикроватный монитор. Оборудование уже установлено и введено в эксплуатацию, пишет РИА «Оренбуржье».

В этом году в онкодиспансер должно поступить медоборудование на сумму 198,5 млн рублей. На сегодняшний день приобретено аппаратов на 33,47 млн рублей.

Как отмечает главврач учреждения Алексей Климушкин, это только один из этапов, направленных на программу по борьбе с онкологией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Машины для доставки пенсионеров в больницы закупили в Удмуртии
Более 570 млн рублей направили на ремонт детской больницы в Пензе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019