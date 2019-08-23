Житель Крыма заболел лихорадкой Западного Нила

Управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю зафиксировало случай лихорадки Западного Нила в Белогорске. По информации пресс-службы ведомства, проведен комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Специалисты завершили экстренное энтомологическое обследование территории в радиусе 3 км от дома пациента.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия при администрации Белогорского района постановила продолжить изучение проблемы и организовать осмотры местных жителей, сообщает Крыминформ. Отмечается, что заболевший человек не представляет опасности для окружающих.

Эпидемиологи провели масштабное исследование изменения популяции комаров на юге страны и выявили пугающую тенденцию: опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки — получили широкое распространение вдоль всего черноморского побережья и в Крыму. Как отмечают эксперты, в дальнейшем с ростом средних температур эти комары могут занять всю Центральную Россию.