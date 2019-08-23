Водитель в Омске скрылся после серьезного ДТП с тремя пострадавшими

В Омске столкнулись легковые иномарка и отечественная машина. Пострадали три человека. Виновник аварии с места происшествия скрылся.

По данным УГИБДД России по Омской области, авария произошла 22 августа в 23:40 на улице Демьяна Бедного. Около одного из домов водитель Nissan Almera решил развернуться и врезался в автомобиль ВАЗ-21101, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

От удара «Ладу» развернуло поперек дороги. Водитель иномарки бросил свой автомобиль и скрылся с места происшествия.

В результате столкновения две девушки 1995 и 1998 годов рождения и мужчина 1994 года рождения получили различные травмы. Все они находились в отечественной машине и были доставлены в больницу.

21 августа на трассе в Крыму микроавтобус столкнулся со стоявшим на обочине легковым автомобилем. Пострадали шесть человек.