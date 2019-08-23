Баклан сбежал из зоогалереи в Иркутске

Из здания зоогалереи в Иркустке сбежал баклан. Птица захотела погреться на солнце и воспользовалась моментом, пока сотрудники зверинца собирали вещи во время переезда на новое место.

Беглеца оперативно «задержали», поскольку летать он пока не умеет. Баклан стоял, расправив крылья, на ближайшей куче песка.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, у птицы собственного вольера не было, она жила на кухне, а когда возникла суматоха с переездом, решила вырваться на свободу.

Сейчас баклана уже вернули на прежнее место, и он ожидает отправки в новое жилье вместе с другими жителями зоопарка.

В начале августа в Иркутском зоосаде родились сразу три детеныша носухи. Специалисты ждали потомства от пары взрослых животных в течение нескольких лет.