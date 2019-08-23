Прямой эфир

Баклан сбежал из зоогалереи в Иркутске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из здания зоогалереи в Иркустке сбежал баклан. Птица захотела погреться на солнце и воспользовалась моментом, пока сотрудники зверинца собирали вещи во время переезда на новое место.

Беглеца оперативно «задержали», поскольку летать он пока не умеет. Баклан стоял, расправив крылья, на ближайшей куче песка.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, у птицы собственного вольера не было, она жила на кухне, а когда возникла суматоха с переездом, решила вырваться на свободу.

Сейчас баклана уже вернули на прежнее место, и он ожидает отправки в новое жилье вместе с другими жителями зоопарка.

В начале августа в Иркутском зоосаде родились сразу три детеныша носухи. Специалисты ждали потомства от пары взрослых животных в течение нескольких лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тысячи животных пострадали из-за сибирских лесных пожаров
Сотни бродячих собак отловят в пострадавшем от паводков Тулуне

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019