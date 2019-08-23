Прямой эфир

СК попросил суд заочно арестовать экс-депутата Госдумы Михеева

0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России просит заочно арестовать бывшего депутата Госдумы, лидера волгоградского отделения «Справедливой России» Олега Миxeeвa, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-секретарь Бacмaннoгo суда Москвы Юнона Царева.

«В Басманный районный суд поступили материалы дела в отношении Олега Миxeeвa об избрании меры пресечения в виде заочного ареста. Судебное заседание начнется в ближайшее время, когда явятся все стороны», — цитирует ее ТАСС.

Пресс-секретарь суда добавила, что бывший депутат объявлен в розыск.

По словам Царевой, Миxeeву заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Михеева в 2013 году. Тогда же Госдума дала согласие на снятие с него депутатской неприкосновенности. По версии следствия, депутат предпринял попытку хищения 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка, который в 2008 году купил принадлежавший Михееву Волгопромбанк.

Олег Михеев был депутатом Госдумы от «Справедливой России» пятого и шестого созывов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арест
Источник сообщил об аресте мэра Туапсе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019