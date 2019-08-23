СК попросил суд заочно арестовать экс-депутата Госдумы Михеева

Следственный комитет России просит заочно арестовать бывшего депутата Госдумы, лидера волгоградского отделения «Справедливой России» Олега Миxeeвa, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-секретарь Бacмaннoгo суда Москвы Юнона Царева.

«В Басманный районный суд поступили материалы дела в отношении Олега Миxeeвa об избрании меры пресечения в виде заочного ареста. Судебное заседание начнется в ближайшее время, когда явятся все стороны», — цитирует ее ТАСС.

Пресс-секретарь суда добавила, что бывший депутат объявлен в розыск.

По словам Царевой, Миxeeву заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Михеева в 2013 году. Тогда же Госдума дала согласие на снятие с него депутатской неприкосновенности. По версии следствия, депутат предпринял попытку хищения 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка, который в 2008 году купил принадлежавший Михееву Волгопромбанк.

Олег Михеев был депутатом Госдумы от «Справедливой России» пятого и шестого созывов.