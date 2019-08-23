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Мобильные прививочные пункты начали работу в Мурманске

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Мобильные пункты для вакцинации против сезонного гриппа начали работу в Мурманске. Пациентам необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Пункты размещают вблизи популярных гипермаркетов в Мурманске. На данный момент сотрудники городской поликлиники №1 ведут прием горожан возле магазина по адресу: ул. Ленина, 34. Пункт работает каждый день с 12 до 19 часов. С 26 августа также начнется прием пациентов возле гипермаркета по улице Шевченко. Там пациентов будут принимать с 12 до 17 часов, сообщает ИА FlashNord.

Ранее сообщалось, что первая партия вакцины против сезонного гриппа поступила в Красноярский край. Количество препарата составляет более 40% от региональной заявки. До конца недели препарат распределят между прививочными кабинетами.

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