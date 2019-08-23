Синоптики предупредили жителей Сахалина о сильных ливнях

На большей части Сахалина ожидается ухудшение погодных условий. Дожди, местами очень сильные, возможны в регионе уже в субботу, 24 августа.

В северных и центральных районах острова осадки будут небольшими, а ветер умеренным. Дневные температуры составят около +16 градусов. А вот на юге острова ситуация ухудшится в ближайшие часы. Сильный ливень и ветер обрушатся и на Южно-Сахалинск, пишет ИА SakhalinMedia.

17 августа более 7 тыс. человек в девяти населенных пунктах на Сахалине остались без света из-за тайфуна «Кроса». Порывы ветра достигали 30 м/с. Основному удару стихии подверглось западное побережье Сахалина.