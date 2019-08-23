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Россиян подозревают в краже яхты в Турции

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Турецкие власти подозревают россиян в краже яхты в порту Мармариса. В июле судно Ghost 3 взяла в чартер группа граждан нашей страны. Им удалось увести яхту в нейтральные воды, а позднее самим вылететь из страны. Предполагается, что злоумышленники сняли с нее GPS-трекер. 20 июля, когда Ghost 3 не вернулась в порт, менеджеры обратились в полицию. Яхта стоимостью €1,5 млн ушла в неизвестном направлении, к поискам подключился Интерпол. Есть данные, что аналогичным образом в 2018 году были украдены 49 дорогих яхт.

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