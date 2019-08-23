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Машина сбила двух пешеходов на тротуаре в Калининграде

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Два человека пострадали в результате наезда автомобиля в Калининграде. Машина выехала на тротуар.

ДТП произошло на Московском проспекте. По данным Госавтоинспекции, автомобиль наехал на двух 18-летних пешеходов на тротуаре. Один пострадавший получил травмы головы, медики направили его на амбулаторное лечение. У второго пешехода выявили черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Он госпитализирован, сообщает Калининград.Ru.

Ранее сообщалось, что в Тульской области автомобилист сбил трех инвалидов-колясочников и скрылся с места происшествия. Пострадавшие получили незначительные травмы.

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