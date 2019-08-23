Синоптики рассказали о погоде на выходных в Москве

В Москве с пятницы, 23 августа, до понедельника, 26 августа, ожидается сухая теплая погода. Об этом ТАСС рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По прогнозам синоптиков, значения среднесуточной температуры останутся немного выше нормы, несмотря на то, что станет прохладнее. Днем 23 августа температура воздуха в столице составит +21…+23 градуса, осадков не ожидается. В субботу, 24 августа, воздух прогреется до +22…+24 градусов, в воскресенье, 25 августа — до +21…+23 градусов. На выходных возрастет атмосферное давление до 753–757 мм рт. ст., сообщает агентство городских новостей «Москва».

Аналогичная погода сохранится и в понедельник, 26 августа. В дневное время температура воздуха составит +17…+22 градуса. Во вторник, 27 августа возможен небольшой дождь, температура воздуха составит +19…+24 градуса.

Ранее сообщалось, что синоптики назвали 20 августа самым теплым днем месяца в Москве.