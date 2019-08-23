Останки двух солдат захоронили на мемориальном кладбище на Сахалине

На Сахалине в Мемориальном комплексе в районе села Победино состоялась церемония захоронения останков двух солдат, которые погибли в августе 1945 года во время освобождения южного Сахалина от японских солдат.

Останки нашли в 2019 году местные поисковики. Пока удалось установить личность только одного солдата. Это Матюшин Дмитрий Тимофеевич, уроженец Ильинского района Красноярского края. Он погиб 13 августа 1945 года.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, на Мемориальном комплексе у села Победино сейчас захоронены останки 158 советских солдат и офицеров.

В мае на городском кладбище Курильска памятник ветерану Великой Отечественной войны установили на чужой могиле. Ошибка могла возникнуть из-за сотрудников местной администрации, которым было дано поручение найти заброшенные могилы ветеранов и установить на них памятники. Однако у чиновников точных координат не оказалось.