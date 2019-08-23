Особый режим обеззараживания воды ввели в Удмуртии

В связи с энтеровирусной инфекцией в Удмуртии введен усиленный режим обеззараживания воды. В администрации уточнили, что принятые меры не отобразятся на здоровье потребителей.

Усиленное обеззараживание ввели в Ижевске. Причиной стал рост детской заболеваемости энтеровирусной инфекцией в 1,6 раза. Очаги заболеваемости зарегистрированы в Ижевске, Увинском и Завьяловском районах.

Режим будет действовать в централизованной системе холодного водоснабжения. Мера является профилактической, сообщает ИА «Сусанин».

Энтеровирусная инфекция характеризуется повышением температуры до 39–40 градусов, головной болью, тошнотой.