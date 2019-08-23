16-23 августа в объективе «Известий»

На вступительных экзаменах в киношколу «Индустрия» в рамках регионального отбора в городе Калининграде. На собеседованиях, которые состоялись в рамках фестиваля короткометражного кино «Короче» лучших абитуриентов отбирал основатель проекта, режиссер Федор Бондарчук