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16-23 августа в объективе «Известий»

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Арт-объект фестиваля «Таврида»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
Один из арт-объектов, представленных участниками творческого фестиваля «Таврида»
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Первая в России помидорная битва «Томатина» в Санкт-Петербурге
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрий Мелешко
Участники первой в России помидорной битвы «Томатина» в Петербурге
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Школьная улица
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Улица Школьная в Таганском районе Москвы, новая пешеходная зона столицы
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Открытие российского фестиваля короткометражного кино «Короче» в Калининграде. Актриса Юлия Пересильд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Актриса Юлия Пересильд на церемонии открытия российского фестиваля короткометражного кино «Короче» в Калининграде
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Матч РФПЛ «Динамо»–«Локомотив»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Игровой момент в ходе матча РФПЛ между ФК «Динамо» и ФК «Локомотив»
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V Международный фестиваль фейерверков «Ростех» в Братеевском каскадном парке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
V Международный фестиваль фейерверков «Ростех» в Братеевском каскадном парке
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Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте во время совместной пресс-конференции в Хельсинки
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Российский нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев на презентации Кубка Стэнли в ресторане Modus в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Российский нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев на презентации Кубка Стенли в московском ресторане Modus
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На территории столичного Музея Победы прошел фестиваль «День фронтовой собаки»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Участник фестиваля «День фронтовой собаки», который прошел на территории Музея Победы в Москве
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Вступительные экзамены в школу «Индустрия» в Калининграде
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
На вступительных экзаменах в киношколу «Индустрия» в рамках регионального отбора в городе Калининграде. На собеседованиях, которые состоялись в рамках фестиваля короткометражного кино «Короче» лучших абитуриентов отбирал основатель проекта, режиссер Федор Бондарчук
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Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго во время матча РФПЛ «Спартак»-ЦСКА
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