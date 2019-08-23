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Волнистую велодорожку построят в Ставропольском крае

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Волнистая велосипедная дорожка появится в Железноводске (Ставропольский край). Она подойдет для горных велосипедов и BMX.

На велосипедной трассе будут чередоваться ровные участки и уклоны. Монтаж дорожки проводят в парке «Комсомольская поляна», сообщает NewsTracker. Велотрасса будет занимать территорию более 2 тыс. кв. м.

Кроме того, на территории парка планируют обустроить геометрический роллердром, зоны для занятий спортом, а также площадку с тренажерами. Для детей установят городок, изображающий Кремль.

Стоимость проекта благоустройства парка составляет более 90 млн рублей.

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