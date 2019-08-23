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Концертный орган отремонтируют в Новосибирской консерватории

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В Новосибирской государственной консерватории подписали документы о ремонте большого концертного органа. Работы выполнят специалисты компании «Вильгельм Зауэр», которая занималась установкой инструмента 50 лет назад.

Некоторые детали сделают в России, а новую панель управления и прочие сложные части соберут в Германии на заводе Зауэра, сообщает vn.ru.

Завершить ремонт планируется к концу 2019 года. Однако посетить выступления на обновленном органе можно будет после того, как в консерватории отремонтируют концертный зал.

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