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Неизвестный сообщил о минировании дома родителей Зеленского

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Фото: TASS/ZUMA
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Неизвестный сообщил о минировании ряда объектов, в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщила пресс-служба Криворожского отдела полиции.

«Неизвестный сообщил, что взрыв произойдет на выходных (24–25 августа) в доме родителей действующего президента Украины», — цитирует сообщение полицейских украинское издание «Первый городской».

Отмечается, что правоохранители и экстренные службы Кривого Рога уже проинформированы о возможной угрозе.

В середине июля в доме родителей главы украинского государства уже искали взрывчатку. Из-за анонимного звонка были эвакуированы около 2 тыс. жителей, а также посетители близлежащих торговых центров, железнодорожного вокзала и детских садов, о минировании которых также сообщалось. Тогда спецслужбы взрывных устройств не обнаружили.

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